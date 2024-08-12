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13:39, 12 августа 2024Наука и техника

Microsoft удалит Paint 3D из Windows

Microsoft удалит графический редактор Paint 3D из Windows 4 ноября 2024 года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Microsoft уберет из актуальных сборок ОС Windows программу Paint 3D. На это обратило внимание издание TechSpot.

По словам журналистов медиа, пользователи ОС обратили внимание на баннер, который начал появляться при запуске графического редактора. С его помощью в Microsoft заявили, что прекратят поддержку Paint 3D и удалят программу из Microsoft Store 4 ноября 2024 года.

В материале говорится, что Paint 3D оказалась одним из приложений, которые вышли во времена Windows 10. Авторы TechSpot отметили, что с распространением Windows 11 Microsoft постепенно выводит из эксплуатации устаревшие программы. К ним также относятся приложение голосового ассистента Cortana, встроенный почтовый клиент.

Paint 3D появилась в 2017 году как продвинутая версия графического редактора Paint. Утилита позволяла редактировать трехмерные изображения, переводить 2D-документы в 3D, поддерживали работу со слоями. Также приложение должно было работать с гарнитурой дополненной реальности HoloLens. «Все эти грандиозные видения так и не были полностью реализованы», — подытожили журналисты медиа, отметив, что Microsoft продолжает поддерживать обычную версию Paint.

В конце мая корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. В ОС добавят нейросетевого помощника Copilot, «Живые субтитров», опцию Recall.

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      Андрей Ставицкий
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