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20:07, 13 августа 2024Наука и техника

«Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели для «Ангары-А5М»

«Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели РД-191М для «Ангары-А5М»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели РД-191М для модернизированной тяжелой ракеты «Ангары-А5М» в 2024 году. Об этом со ссылкой на гендиректора НПО Игоря Арбузова сообщает ТАСС.

По его словам, следующая партия РД-191М поступит в Центр Хруничева в 2025 году.

«Весь основной цикл доводочных испытаний прошли, успешно подтвердили соответствующие необходимые параметры. Двигатель тоже разрабатывался полностью в цифровом варианте», — сказал руководитель.

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В июле агентство со ссылкой на генеральный график, подписанный гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, заметило, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) планируется запустить с космодрома Восточный на ракете «Ангара-А5М» в 2027 году.

В апреле госкорпорация сообщила, что НПО успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М для «Ангары-А5М».

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      Иван Потапов
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