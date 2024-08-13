Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:36, 13 августа 2024Наука и техника

«Энергомаш» приготовился к серийному производству «царь-двигателя»

НПО «Энергомаш»: серийное производство ракетного двигателя РД-171МВ почти готово

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Серийное производство ракетного двигателя РД-171МВ, известного как «царь-двигатель», почти готово. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова сообщает ТАСС.

«Выход в серию стоит ждать, как только появится серийный заказ на этот двигатель — то есть на запуске ракет. Предприятие в принципе готово, оно подтвердило свою готовность через создание двигателей для наземной отработки и поставку двигателей для проведения летних испытаний», — заявил руководитель на полях международного военно-технического форума «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходит в выставочном центре «Патриот».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В мае гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первая среднетяжелая ракета «Союз-5», первая ступень которой получит РД-171МВ, отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года.

В августе 2023-го премьер-министру России Михаилу Мишустину на предприятии заявили, что первый запуск носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Школьников захотели учить экологии

      Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

      Победившему в Каннах фильму с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар»

      Названы две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе

      Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

      Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

      Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

      Россиянин вывез бывшую жену в лес и приковал ее цепью к дереву

      Бывший советник Меркель признал неспособность ВСУ улучшить переговорные позиции Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше