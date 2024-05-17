Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

РКЦ «Прогресс»: первая ракета «Союз-5» отправится на Байконур в 2025-м

Первая среднетяжелая ракета-носитель (РН) «Союз-5» отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года. Соответствующие сроки назвал гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем поставить ракету на космодром в третьем квартале будущего года. Первый запуск РН запланирован в конце 2025 года. Надеемся, что к этому моменту вся наземная инфраструктура будет готова», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время РКЦ занимается изготовлением составных частей носителя для его первого пуска. В частности, на «Прогресс» доставлены двигатель первой ступени и часть бортовой аппаратуры. Также выпускаются баки и отсеки перспективной ракеты.

В декабре 2023-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

В августе того же года в РКЦ «Прогресс» заявили, что первый запуск «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.