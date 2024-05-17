Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:45, 17 мая 2024Наука и техника

Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

РКЦ «Прогресс»: первая ракета «Союз-5» отправится на Байконур в 2025-м

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первая среднетяжелая ракета-носитель (РН) «Союз-5» отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года. Соответствующие сроки назвал гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем поставить ракету на космодром в третьем квартале будущего года. Первый запуск РН запланирован в конце 2025 года. Надеемся, что к этому моменту вся наземная инфраструктура будет готова», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время РКЦ занимается изготовлением составных частей носителя для его первого пуска. В частности, на «Прогресс» доставлены двигатель первой ступени и часть бортовой аппаратуры. Также выпускаются баки и отсеки перспективной ракеты.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В декабре 2023-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

В августе того же года в РКЦ «Прогресс» заявили, что первый запуск «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Путин указал на главную ошибку политических элит США

      Путин оценил попытки навязать Москве условия фразой «с дуба рухнули что ли»

      Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше