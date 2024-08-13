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19:22, 13 августа 2024Спорт

Глава IBA рассказал о встрече с избитым боксером Двали

Глава IBA Кремлев поблагодарил врачей, которые смогли спасти глаз боксеру Двали

Кадр: Telegram-канал Умара Кремлева

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в Telegram-канале рассказал о встрече с россиянином Дмитрием Двали, которого избили в Феодосии.

Кремлев поблагодарил врачей, которые смогли спасти глаз спортсмену. «Боксеры своих не бросают — так мы говорим, и это не пустые слова. Это принцип каждой любящей семьи, в которой все должны заботиться друг о друге», — заявил глава IBA.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Спортсмен провел на операционном столе четыре часа. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез. Боксер будет проходить процесс восстановления под наблюдением медиков.

Двали получил травму глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Анастасия Борисова
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