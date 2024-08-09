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12:18, 9 августа 2024Спорт

Тренер сборной России допустил возможность второй операции избитому боксеру Двали

Тренер Фархутдинов допустил возможность второй операции избитому боксеру Двали
Дмитрий Двали (слева) и Виктор Фархутдинов (справа)

Дмитрий Двали (слева) и Виктор Фархутдинов (справа). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов допустил возможность проведения второй операции избитому чемпиону Европы Дмитрию Двали. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что если это произойдет, то не раньше чем через месяц. «Дай Бог, чтобы врачам удалось сохранить Дмитрию глаз. Мы все очень за него переживаем и желаем ему здоровья», — заявил Фархутдинов.

Специалист добавил, что общался с Двали. «Сейчас чувствует себя нормально. Настроение у него хорошее, но ему нужно время для восстановления», — рассказал тренер.

Ранее сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти глаз Двали. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез. Как в дальнейшем поведет себя глаз, станет понятно позже.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Алексей Гусев
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