Назван покупатель квартиры Ларисы Долиной

Shot: покупателем квартиры певицы Долиной оказалась мать-одиночка

Покупателем московской квартиры певицы Ларисы Долиной оказалась мать-одиночка, 34-летняя Полина Л., сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что новая собственница в разводе, у нее есть ребенок. Ранее женщина работала в московской инженерно-консалтинговой компании, на нее не было зарегистрировано каких-либо бизнесов. У следствия есть подозрения, что женщина не могла позволить себе купить квартиру и, также как Долина, оказалась жертвой мошенников.

По словам адвоката певицы Александра Добровинского, если Долина не подписывала документов на продажу квартиры и сделка не была совершена через доверенное лицо, суд ее аннулирует. В суд также придется обращаться покупателям квартиры для возврата своих денег. «Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки», — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то что формально сделка совершена, артистка отказывается передавать им ключи.

По факту незаконной продажи жилья СК возбудил уголовное дело. По данным Shot, мошенническую операцию курировали с Украины.