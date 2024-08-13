Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил возможность переговоров России и Украины в декабре. В разговоре с «Лентой.ру» назвал подобный сценарий политической фантастикой.
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что киевские власти готовят украинцев к проведению референдума и мирным переговорам с Россией в декабре.
«Пока это выглядит как политическая фантастика, потому что к декабрю может многое поменяться. Особенно вот эти прорывы в Курской области как раз демонстрируют обратное: тот факт, что никто ни о каких переговорах и думать не хочет. Тем более, что ситуация может поменяться. Не факт, что в США к власти придет Дональд Трамп, который крайне негативно относится к Украине и не факт, что ему позволят разыграть "украинскую карту". Ситуация на поле боя также может поменяться», — объяснил Блохин.
Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре «скорее нет, чем да». Реальность немного другая. Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях
12 августа президент России Владимир Путин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил, что не может идти речи ни о каких переговорах с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».
Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.