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06:01, 13 августа 2024Бывший СССР

Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

Политолог Блохин назвал фантастикой возможность переговоров РФ и Киева в декабре
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил возможность переговоров России и Украины в декабре. В разговоре с «Лентой.ру» назвал подобный сценарий политической фантастикой.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что киевские власти готовят украинцев к проведению референдума и мирным переговорам с Россией в декабре.

«Пока это выглядит как политическая фантастика, потому что к декабрю может многое поменяться. Особенно вот эти прорывы в Курской области как раз демонстрируют обратное: тот факт, что никто ни о каких переговорах и думать не хочет. Тем более, что ситуация может поменяться. Не факт, что в США к власти придет Дональд Трамп, который крайне негативно относится к Украине и не факт, что ему позволят разыграть "украинскую карту". Ситуация на поле боя также может поменяться», — объяснил Блохин.

Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре «скорее нет, чем да». Реальность немного другая. Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

12 августа президент России Владимир Путин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил, что не может идти речи ни о каких переговорах с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

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