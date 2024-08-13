Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

Политолог Блохин назвал фантастикой возможность переговоров РФ и Киева в декабре

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил возможность переговоров России и Украины в декабре. В разговоре с «Лентой.ру» назвал подобный сценарий политической фантастикой.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что киевские власти готовят украинцев к проведению референдума и мирным переговорам с Россией в декабре.

«Пока это выглядит как политическая фантастика, потому что к декабрю может многое поменяться. Особенно вот эти прорывы в Курской области как раз демонстрируют обратное: тот факт, что никто ни о каких переговорах и думать не хочет. Тем более, что ситуация может поменяться. Не факт, что в США к власти придет Дональд Трамп, который крайне негативно относится к Украине и не факт, что ему позволят разыграть "украинскую карту". Ситуация на поле боя также может поменяться», — объяснил Блохин.

Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре «скорее нет, чем да». Реальность немного другая. Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

12 августа президент России Владимир Путин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил, что не может идти речи ни о каких переговорах с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.