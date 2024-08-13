По делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии прошли обыски в одной из квартир

В Новой Москве прошли обыски по делу об аферах с сухпайками для армии

В Новой Москве в рамках дела об аферах с сухпайками для российской армии силовики провели обыски в одной из квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, недвижимость принадлежит одному из задержанных топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината. Обыски прошли еще в апреле. Следствие полагало, что в этой квартире могут быть предметы, документы и электронные носители информации, которые будут иметь доказательное значение для дела.

26 июля сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Позднее выяснилось, что он действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал получал откаты от поставок. Действия Булгакова и руководства комбината нанесли ущерб в 1,3 миллиарда рублей.