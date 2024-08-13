Появились подробности гибели работавшей на Олимпиаде в Париже девушки-волонтера

Задержан подозреваемый в убийстве девушки-волонтера, работавшей на Олимпиаде

Власти Франции задержали подозреваемого в убийстве работавшей на Олимпийских играх 2024 года в Париже девушки-волонтера. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации источника, 48-летнего подозреваемого родом из Нигерии допрашивают. Его нашли в бессознательном состоянии рядом с телом погибшей 21-летней девушки. В крови мужчины были следы алкоголя и нескольких медикаментов.

Девушку-волонтера, работавшую на Олимпиаде, обнаружили мертвой в квартире в Париже ранее 13 августа. Она пропала после завершения церемонии закрытия Игр. На следующий день тело девушки-волонтера нашли с гематомой на левой стороне головы и раной на шее.

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.