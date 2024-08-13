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17:44, 13 августа 2024Спорт

Работавшую на Олимпиаде 21-летнюю девушку-волонтера нашли мертвой в Париже

Работавшую на Олимпиаде-2024 девушку-волонтера нашли мертвой в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Marko Djurica / Reuters

Девушку-волонтера, работавшую на летних Олимпийских играх 2024 года, нашли мертвой в квартире в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, она пропала после завершения церемонии закрытия Игр. На следующий день тело 21-летней девушки-волонтера обнаружили с гематомой на левой стороне головы и раной на шее. Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался еще один волонтер, который мог быть бойфрендом убитой.

27 июля стало известно, что тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в Олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет. Смерть специалиста произошла 26 июля, в день открытия Олимпиады.

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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