Представитель Долиной прокомментировал мошеннические действия в отношении певицы

Представитель Долиной Пудовкин: история с мошенниками отслеживается спецслужбами

Представитель российской певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что в курсе мошеннических действий в отношении певицы, сообщает РИА Новости.

По его словам, мошеннические действия «контролируются и находятся под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов».

Ранее стало известно, что Лариса Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные от сделки деньги мошенникам. Кроме того, она дополнительно перевела на «безопасный счет» еще 68 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то что формально сделка совершена, артистка отказывается передавать им ключи.

По факту незаконной продажи жилья СК возбудил уголовное дело. По данным Shot, мошенническую операцию курировали с Украины.