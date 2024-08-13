Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:26, 13 августа 2024Экономика

Прибыль Leroy Merlin в России оценили

AFP: четверть прибыли Leroy Merlin в 2023 году обеспечили продажи в России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В 2023 году бизнес в России обеспечил порядка четверти прибыли французской Leroy Merlin. Заработок DIY-ретейлера на основе финансовой отчетности материнской компании Adeo оценило Agency France-Press (AFP), сообщает «Коммерсантъ».

На протяжении прошлого года продажи в РФ принесли французской сети 6,1 миллиарда евро (6,7 миллиарда долларов), порядка 20 процентов консолидированного дохода компании. Финансовые операции Adeo в России принесли компании чистую прибыль в 287,4 миллиона евро при общей прибыли в 1,14 миллиарда евро.

До 31 декабря 2023 года в России насчитывалось 114 магазинов Leroy Merlin, в которых были заняты более 43 тысяч сотрудников. 24 марта Adeo решила передать магазины в стране локальному менеджменту. Представитель холдинга заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников. В апреле также стало известно, что компания продаст и складские площади.

Российское подразделение решило провести ребрендинг и сменить название на «Лемана Про». Первые магазины должны обновить до конца этого года. Ребрендинг включит в себя замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля и будет выполнен поэтапно. В ближайшее время изменится дизайн сайта и приложения. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

«Лемана Про» управляет 111 магазинами в России, 11 дарксторами и шестью распределительными центрами.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      Россиянка-призер ОИ-2024 впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

      На Урале мальчиков-двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

      Средний размер запрашиваемых в России микрозаймов взлетел

      В ядерном центре раскрыли срок запуска «Царь-лазера»

      Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

      19-летняя дочь Моники Беллуччи похвасталась фигурой в бикини

      В Госдуме напомнили россиянам об одном запрете для школьников в новом учебном году

      В ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов

      Россиянин побывал в США и перечислил «бесящие» особенности страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше