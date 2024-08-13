Прибыль Leroy Merlin в России оценили

AFP: четверть прибыли Leroy Merlin в 2023 году обеспечили продажи в России

В 2023 году бизнес в России обеспечил порядка четверти прибыли французской Leroy Merlin. Заработок DIY-ретейлера на основе финансовой отчетности материнской компании Adeo оценило Agency France-Press (AFP), сообщает «Коммерсантъ».

На протяжении прошлого года продажи в РФ принесли французской сети 6,1 миллиарда евро (6,7 миллиарда долларов), порядка 20 процентов консолидированного дохода компании. Финансовые операции Adeo в России принесли компании чистую прибыль в 287,4 миллиона евро при общей прибыли в 1,14 миллиарда евро.

До 31 декабря 2023 года в России насчитывалось 114 магазинов Leroy Merlin, в которых были заняты более 43 тысяч сотрудников. 24 марта Adeo решила передать магазины в стране локальному менеджменту. Представитель холдинга заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников. В апреле также стало известно, что компания продаст и складские площади.

Российское подразделение решило провести ребрендинг и сменить название на «Лемана Про». Первые магазины должны обновить до конца этого года. Ребрендинг включит в себя замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля и будет выполнен поэтапно. В ближайшее время изменится дизайн сайта и приложения. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

«Лемана Про» управляет 111 магазинами в России, 11 дарксторами и шестью распределительными центрами.