Россияне освоили сложные маршруты для путешествий в Европу

Спрос россиян на поездки в некоторые страны Европы вырос на 21-70 процентов

Россияне освоили сложные маршруты со стыковками для путешествий в Европу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, интерес российских туристов к поездкам в Европу возвращается благодаря появлению большого количества стыковочных рейсов в странах постсоветского пространства. За год спрос на визиты в некоторые страны вырос на 21-70 процентов.

Например, по данным сервиса «Островок», число бронирований в Венгрии на второю половину 2024-го увеличилось на 70 процентов год к году, в Черногории — на 66 процентов, в Болгарии — на 64 процента, в Португалии — на 41 процент, в Германии — на 21 процент.

«Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии», — комментирует статистику управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Ранее россиянам назвали одно из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Им оказался Кипр, куда можно съездить на 10-11 дней примерно за 200 тысяч рублей.