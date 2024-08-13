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11:49, 13 августа 2024Путешествия

Россияне освоили сложные маршруты для путешествий в Европу

Спрос россиян на поездки в некоторые страны Европы вырос на 21-70 процентов

Фото: Unsplash

Россияне освоили сложные маршруты со стыковками для путешествий в Европу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, интерес российских туристов к поездкам в Европу возвращается благодаря появлению большого количества стыковочных рейсов в странах постсоветского пространства. За год спрос на визиты в некоторые страны вырос на 21-70 процентов.

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Например, по данным сервиса «Островок», число бронирований в Венгрии на второю половину 2024-го увеличилось на 70 процентов год к году, в Черногории — на 66 процентов, в Болгарии — на 64 процента, в Португалии — на 41 процент, в Германии — на 21 процент.

«Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии», — комментирует статистику управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Ранее россиянам назвали одно из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Им оказался Кипр, куда можно съездить на 10-11 дней примерно за 200 тысяч рублей.

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      Мария Борисова
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