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09:19, 13 августа 2024Спорт

Россиянка-призер ОИ-2024 впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка-призер ОИ-2024 Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поднялась на четыре позиции и замкнула двадцатку сильнейших, выше нее находятся три соотечественницы: занимающая 12-е место Дарья Касаткина, находящаяся на 16-й позиции Анна Калинская и Людмила Самсонова, которая идет 17-й.

Шнайдер вместе с соотечественницей Миррой Андреевой стала серебряным призером в парном разряде на ОИ-2024 в Париже. Это единственная медаль, завоеванная россиянами на турнире. Андреева в рейтинге WTA находится на 24-м месте.

Рейтинг WTA возглавляет представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф, третье место занимает Арина Соболенко из Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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