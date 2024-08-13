Россиянка-призер ОИ-2024 впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка-призер ОИ-2024 Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поднялась на четыре позиции и замкнула двадцатку сильнейших, выше нее находятся три соотечественницы: занимающая 12-е место Дарья Касаткина, находящаяся на 16-й позиции Анна Калинская и Людмила Самсонова, которая идет 17-й.

Шнайдер вместе с соотечественницей Миррой Андреевой стала серебряным призером в парном разряде на ОИ-2024 в Париже. Это единственная медаль, завоеванная россиянами на турнире. Андреева в рейтинге WTA находится на 24-м месте.

Рейтинг WTA возглавляет представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф, третье место занимает Арина Соболенко из Белоруссии.