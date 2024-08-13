В Минобороны заявили о применении ВСУ под Курском типичных для США химических боеприпасов

Кириллов заявил, что ВСУ применили под Курском типичные для США боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области типичными для США и Германии боеприпасами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, снаряды входят в дымовое снаряжение. «Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка. Есть вопросы по дополнительным веществам, которые там были», — сказал Кириллов, подчеркнув, что по факту произошедшего проводится расследование.

Представитель Минобороны России добавил, что специалисты взяли пробы, которые отправили в аккредитованную Организацией по запрещению химического оружия лабораторию — 27-й научный центр РХБЗ.

О том, что ВСУ применили оружие в Беловском районе Курской области, 12 августа президенту России Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, под обстрел попала бригада, выехавшая для восстановления энергоснабжения. В результате сотрудники «Россетей» укрылись в районном отделе внутренних дел. Жертв нет, однако отравление получили сотрудники полиции и глава сельского совета.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, зайдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.