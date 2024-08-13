Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 13 августа 2024Россия

В Минобороны заявили о применении ВСУ под Курском типичных для США химических боеприпасов

Кириллов заявил, что ВСУ применили под Курском типичные для США боеприпасы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области типичными для США и Германии боеприпасами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, снаряды входят в дымовое снаряжение. «Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка. Есть вопросы по дополнительным веществам, которые там были», — сказал Кириллов, подчеркнув, что по факту произошедшего проводится расследование.

Представитель Минобороны России добавил, что специалисты взяли пробы, которые отправили в аккредитованную Организацией по запрещению химического оружия лабораторию — 27-й научный центр РХБЗ.

О том, что ВСУ применили оружие в Беловском районе Курской области, 12 августа президенту России Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, под обстрел попала бригада, выехавшая для восстановления энергоснабжения. В результате сотрудники «Россетей» укрылись в районном отделе внутренних дел. Жертв нет, однако отравление получили сотрудники полиции и глава сельского совета.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, зайдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Мужчина напоил девочку-подростка ромом и потрогал ее грудь во время полета

      Профсоюз подал иск против Трампа и Маска

      Школьников захотели учить экологии

      Курс евро превысил 100 рублей

      Обвиняемого в афере блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до осени

      Владельца «Википедии» оштрафовали на четыре миллиона рублей

      Минобороны показало новые кадры удара по бойцам и технике ВСУ в Курской области

      Кайли Дженнер обругали в сети за откровенное фото на праздничном торте

      Счет текущих операций России оказался отрицательным впервые с 2020 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше