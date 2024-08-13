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10:18, 13 августа 2024Путешествия

В РЖД объяснили высокую стоимость билетов из Анапы в Москву

В РЖД рассказали, почему билеты из Анапы в Москву стоят до 92 тысяч рублей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) объяснила, что высокая стоимость билетов из Анапы в Москву связана с классом обслуживания. О том, почему в поездах не осталось мест по доступным ценам, сообщает «Парламентская газета».

Как пишет издание, цена за место в поезде с черноморского курорта в столицу доходит до 86-92 тысяч рублей. Более дешевые варианты доступны только с пересадками.

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В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочки РЖД, рассказали, что столько стоят билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. Там подчеркнули, что цена соответствует классу обслуживания.

Кроме того, тарифы в купе, вагонах СВ и люкс, а также стоимость сидячих мест в скоростных поездах не подпадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. В сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой. Путешественникам посоветовали выбираться из города на автобусах или самолетом через Сочи.

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      Мария Борисова
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