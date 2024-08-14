Артемий Лебедев уличил западные СМИ в работе «по методичке»

Артемий Лебедев: западные СМИ намеренно выставляют Россию мрачной страной

Либеральные СМИ, в том числе иностранные, намеренно выставляют Россию в своих материалах мрачной страной. Такое мнение в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», выразил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

По словам дизайнера, он давно наблюдает за тем, как работает «западная методичка». «Там есть множество приемов, есть видеоприемы. Например, когда иностранные корреспонденты делают репортаж из России, у них там всегда серое небо: они даже специально засеряют его просто фильтром для того, чтобы просто показать, что в этой стране все *** [плохо]», — заявил он. Лебедев сравнил этот прием с тем, что использовал Николай Гоголь в произведении «Мертвые души»: он передавал внутреннее состояние героев через описания природы.

Блогер отметил, что некоторое время назад стал выписывать себе цитаты из разных изданий, доказывающие его точку зрения. Он привел в пример материал «Би-би-си», в котором рассказывалось о поездке некоего журналиста в Москву. В статье западного издания говорилось, что столица России произвела на журналиста мрачное первое впечатление: упоминалось серое небо, неработающие радио и телевизор в гостинице, из-за которых гость, как утверждалось в материале, столкнулся с полным отсутствием информации.

«Снял бы гостиницу не за 300 рублей, а за 700, и у него хотя бы радио бы там работало. "Полное отсутствие информации" — открыл телефон и сидишь в интернете, у тебя вся информация есть. Короче, полная *** [ерунда]», — высказался блогер о статье «Би-би-си».

Ранее Лебедев заявил, что блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которому он дал интервью, пожаловался ему на жизнь в Европе. Дудь рассказал о криминале и карманниках в европейских городах.

Интервью Лебедева Дудю длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. За 9 часов видео набрало более 2 миллионов просмотров. Беседа вызвала общественный резонанс: глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что подаст в суд на обоих блогеров за резкие высказывания о ней и ЛБИ. Депутат Госдумы Нина Останина попросила Генпрокуратуру проверить интервью. Кроме того, общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет с призывом привлечь к ответственности Лебедева из-за его слов о теракте в Беслане.