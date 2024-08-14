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09:33, 14 августа 2024Экономика

Фридман потребовал от суда в Гонконге компенсировать санкции против него

Михаил Фридман потребовал $16 млрд в качестве компенсаций за заморозку активов

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман обратился в суд Гонконга с иском о компенсации за санкции против него. Об этом со ссылкой на запрос бизнесмена и знакомый с ходом процесса источник сообщает газета «Ведомости».

Бизнесмен требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов. Таким образом он хочет компенсировать заморозку активов в разных странах, которые принадлежат ему через люксембургские холдинговые компании. Представители европейской стороны при этом отмечают, что как член Евросоюза, обязаны соблюдать ограничения.

Защита Фридмана утверждает, что санкции против него вводили исключительно в связи с российским гражданством и успехом в бизнесе. По словам адвокатов, это «серьезная несправедливость» и нарушением международного права. В результате санкций бизнесмен лишился стоимости своих инвестиций и потерпел ущерб репутации. Поэтому он требует также возместить моральный ущерб, чей размер пока не определили.

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Говоря о незаконной экспроприации активов, адвокаты Фридмана ссылаются на двусторонний инвестиционный договор 1989 года, который запрещает изымать капитал инвесторов одной стороны на территории другой за исключением ряда случаев. При этом такой шаг должен сопровождаться выплатой компенсации.

Фридману принадлежат акции люксембургских компаний, как CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он вкладывался в различные юрисдикции и секторы, в том числе в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и другие фирмы.

В начале апреля европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. Позднее выяснилось, что бизнесмены остались под санкциями, несмотря на решение суда.

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