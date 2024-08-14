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23:19, 14 августа 2024Спорт

Футболист ЦСКА раскритиковал еду на Олимпиаде в Париже

Футболист ЦСКА Файзуллаев раскритиковал еду на Олимпиаде в Париже

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев раскритиковал еду на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Еда была не очень, но для нас это было в новинку, потому что мы участвовали в первый раз. Улиток и лягушек не ел», — заявил футболист. Он добавил, что ему понравились Олимпиада и атмосфера в Париже.

Сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе не сумела пробиться в плей-офф олимпийского турнира. Команда вылетела после группового этапа.

Полузащитник перешел в ЦСКА летом 2023 года. Футболист заявил, что его расходы в столице России доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.

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      Анастасия Борисова
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