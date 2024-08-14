Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной

Казахстан призвал Россию и Украину к мирному решению конфликта

Власти Казахстана в связи с ситуацией в Курской области призывают к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

Он отметил, что Казахстан всегда выступал за решение конфликтов исключительно мирным путем и подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. Смадияров добавил, что Астана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.

Ранее стало известно, что Украина готовится к масштабному ответу России на вторжение в Курскую область. На Украине высказали мнение, что ответный удар может состоять из сотен крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной в связи с атакой на Курскую область.

