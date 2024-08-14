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18:58, 14 августа 2024Спорт

Кремлев назвал обстоятельства травмы глаза боксера Двали

Кремлев заявил, что боксер Двали получил травму глаза из-за удара кастетом
Дмитрий Двали

Дмитрий Двали. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о драке, в которой пострадал россиянин Дмитрий Двали. Его слова приводит ТАСС.

Кремлев заявил, что злоумышленник нанес удар кастетом сбоку из-за спины. «Была обычная "хулиганка", а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза», — посчитал он, добавив, что силы были не равны.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Спортсмен провел на операционном столе четыре часа. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез. Боксер будет проходить процесс восстановления под наблюдением медиков.

Двали получил травму глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Анастасия Борисова
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