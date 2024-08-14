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18:37, 14 августа 2024Экономика

Курсу рубля спрогнозировали стабилизацию

Доцент РАНХиГС Твердохлеб: курс стабилизируется в пределах 89-91 рубля за доллар

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Курс рубля, переживший достаточно резкое снижение, стабилизируется в ближайшие дни благодаря действиям Центробанка, а на динамике цен происходящие колебания не скажутся из-за отсутствия предпосылок, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, мнение которого приводит «Говорит Москва».

По его мнению, к ослаблению рубля привели «определенные конъюнктурные диспропорции» на рынке, в результате которых спрос на валюту оказался выше, чем предложение. Эксперт также указал, что у регулятора есть серьезные рычаги влияния на ситуацию, использование которых позволит «вернуть ее в то комфортное состояние, которое мы видели». Он отметил, что речь идет о курсе в 89-91 рубля за доллар.

Ранее главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин предположил, что к падению рубля привело запланированное на 13 августа прекращение действия лицензии Минфина США на сворачивание операций с Национальным клиринговым центром (НКЦ). «Срок американским регулятором был продлен, но, вероятно, часть финансовых институтов решила придерживаться изначального плана», — высказался специалист.

Официальный курс доллара, выросший во вторник до 92,66 рубля, сегодня отыграл почти все вчерашние изменения, опустившись до 90,01 рубля. Евро удержался выше отметки в 100 рублей, которую он преодолел накануне. В своем комментарии Кузьмин допустил, что такие всплески волатильности под влиянием событий, задающих изменения условий курсообразования, теперь будут достаточно типичны для российского валютного рынка.

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      Дмитрий Воронин
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