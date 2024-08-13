Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 13 августа 2024Экономика

Падение курса рубля объяснили

Экономист Кузьмин связал падение рубля к доллару и евро с последствиями санкций
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наблюдающееся в последние дни резкое снижение официального курса рубля к доллару и евро обусловлено последствиями июньских санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ), считает главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, мнение которого приводит РИА Новости.

Центробанк во вторник, 13 августа, повысил курс доллара почти на 3 рубля, до 92,66 рубля. По итогам предыдущих двух рабочих дней суммарно он прибавил около 3,5 рубля. Курс евро также рос синхронно с американской валютой, поднявшись во вторник выше 100 рублей впервые с середины апреля.

«13 августа истекала лицензия Минфина США на сворачивание операций с НКЦ. Срок американским регулятором был продлен, но, вероятно, часть финансовых институтов решила придерживаться изначального плана. Такое наиболее выраженное движение курса именно к 13 августа вряд ли является просто совпадением», — объяснил эксперт. Помимо этого, говоря о возможных микрорыночных факторах падения рубля, он указал на усилившийся дефицит юаневой ликвидности на рынке. Кузьмин допустил, что такие всплески волатильности под влиянием событий, задающих изменения условий курсообразования, теперь будут достаточно типичны для российского валютного рынка.

В начале августа США продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также НРД. Крайний срок сворачивания операций в связи с санкциями американский Минфин перенес на 12 октября.

Сами ограничения ввели 12 июня. Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

      Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

      В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

      Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

      Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

      Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

      Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

      Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

      Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше