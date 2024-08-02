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17:50, 2 августа 2024Экономика

США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

США продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы американского Минфина.

Первоначально крайним сроком сворачивания операций Минфин США было названо 13 августа, теперь его перенесли на 12 октября.

Санкции в отношении организаций, в том числе НКЦ, выступающего посредником в сделках с валютой на бирже и входящего в группу Мосбиржи, ввели 12 июня. Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным. Тем не менее отмечают эксперты, изменения привели на практике к формированию нескольких вариантов курсов доллара и евро в России.

В Банке России указывали, что остановка торгов китайским юанем на Московской бирже после завершения действия американской лицензии, срок которой теперь продлен, пока не ожидается. В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности прекращения торгов, отмечала, что учитываются все риски.

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