Названа убивающая суставы ошибка в отжиманиях

Фитнес-блогеры из «Школы Воркаута» назвали убивающую суставы ошибку в отжиманиях. Об этом сообщает Men Today.

Эксперыт заявили, что ошибка заключается в ширине хвата и положении локтей. Именно от него нужно выстраивать технику по положению локтей и по движению вниз и наверх. Кроме того, такое правило используется и в отжиманиях на брусьях. При неправильном исполнении на руки приходится большая нагрузка, и повышается травмоопасность.

Тренер отметили, что чем шире расположены руки, тем дальше нужно отводить локти. Это правило позволит снизить нагрузку на плечевой, локтевой и кистевой суставы при отжиманиях, а также выполнять больше повторений и быстрее прогрессировать.

Ранее фитнес-тренер Роман Филиппенко посоветовал облегченный вариант отжиманий, который подойдет для новичков и женщин. Эксперт предложил выполнять отжимания с колен. Он отметил, что группы мышц задействуются схожие, но при этом снижается нагрузка.