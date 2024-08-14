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18:35, 14 августа 2024Наука и техника

Обозначен срок появления российской АПЛ пятого поколения

Вильнит: российская АПЛ пятого поколения появится к 2040-му году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения появится к 2040-му году. Соответствующий срок РИА Новости обозначил генеральный директор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет», — сказал руководитель.

По его словам, за указанный период времени необходимо выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также построить и испытать головной корабль. «У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки», — заверил гендиректор.

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В июне главком флота адмирал Александр Моисеев заявил, что АПЛ пятого поколения будет принята на вооружение Военно-морским флотом России в начале 2030-х годов.

В том же месяце офицер сообщил, что в России уже начата опытно-конструкторская работа по созданию стратегической субмарины пятого поколения.

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      Иван Потапов
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