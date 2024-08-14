Российским паралимпийцам дали совет по общению с украинцами

Депутат Журова призвала россиян не провоцировать украинцев на Паралимпиаде

Российским спортсменам на Паралимпийских играх стоит общаться с украинскими коллегами, если они пойдут навстречу, но не стоит самим приставать к ним с разговорами, рекомендовала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Вряд ли стоит ожидать движения к нам со стороны украинских спортсменов — они просто не могут себе этого позволить. За такие шаги их станут осуждать, начнется серьезный прессинг. Наших как раз никто не осудит, но у украинцев иначе», — сказала Журова.

Российским паралимпийцам, по ее мнению, стоит общаться с украинскими спортсменами только в случае, если они сами пойдут навстречу, но идти даже на дружеский контакт первыми не нужно.

«Не стоит приставать с разговорами, потому что в данном случае это будет только провоцировать агрессию: украинские спортсмены будут отходить в сторону, держаться подальше от наших, потому что у них такие рекомендации», — объяснила Журова.

Ранее российский каноист Алексей Коровашков рассказал, что несколько раз пересекался с украинскими спортсменами на Олимпиаде. И он, и его украинские коллеги, были вынуждены опускать глаза в пол и проходить мимо, чтобы случайно не спровоцировать конфликт.