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09:27, 14 августа 2024Спорт

Российский каноист рассказал о пересечениях с украинцами на Олимпиаде-2024

Российский каноист Коровашков о пересечениях с украинцами на Играх: глаза в пол
Алексей Коровашков (справа)

Алексей Коровашков (справа). Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал об общении с украинскими гребцами на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Коровашков отметил, что он несколько раз пересекался с украинскими спортсменами. «Глаза в пол — что они, что мы, — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — объяснил он.

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27 июля 2024

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.

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      Андрей Стрельцов
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