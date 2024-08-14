Российский каноист рассказал о пересечениях с украинцами на Олимпиаде-2024

Российский каноист Коровашков о пересечениях с украинцами на Играх: глаза в пол

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал об общении с украинскими гребцами на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Коровашков отметил, что он несколько раз пересекался с украинскими спортсменами. «Глаза в пол — что они, что мы, — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — объяснил он.

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.