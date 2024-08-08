Российская спортсменка рассказала об общении с украинцами на Олимпиаде-2024

Россиянка Ромасенко: с украинцами друг друга не провоцируем на разговоры на ОИ

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала об общении с украинскими спортсменами во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Ромасенко заявила, что они стараются не разговаривать между собой, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.

Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал на дистанции в 200 метров. Она завершила выступление на Олимпийских играх без медалей.

Россияне выступают на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Всего на турнир было допущено 15 спортсменов.

