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13:49, 8 августа 2024Спорт

Российская каноистка завершила выступление на Олимпийских играх без медали

Российская каноистка Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады-2024

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Ромасенко финишировала четвертой. Она преодолела дистанцию в 200 метров за 47,92 секунды. Каноистка не сможет побороться за медали, так как в следующий этап выходит только занявшие два первых места спортсменки.

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Россиянка была заявлена только на данной дистанции. Таким образом, она завершила выступление на Олимпиаде.

Ромасенко — единственная представительница России в женской гребле на байдарках и каноэ. Она, как и другие 14 ее соотечественников, выступала на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпийские игры-2024 начались 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.

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