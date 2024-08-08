Российская каноистка завершила выступление на Олимпийских играх без медали

Российская каноистка Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады-2024

Российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Ромасенко финишировала четвертой. Она преодолела дистанцию в 200 метров за 47,92 секунды. Каноистка не сможет побороться за медали, так как в следующий этап выходит только занявшие два первых места спортсменки.

Россиянка была заявлена только на данной дистанции. Таким образом, она завершила выступление на Олимпиаде.

Ромасенко — единственная представительница России в женской гребле на байдарках и каноэ. Она, как и другие 14 ее соотечественников, выступала на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпийские игры-2024 начались 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.