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13:54, 14 августа 2024Экономика

Продление запрета на вывоз бензина из России объяснили

Эксперт Фролов: запрет на вывоз бензина из РФ гарантирует поставки на АЗС страны

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Принятое властями решение по поводу запрета на вывоз бензина из РФ является словесной интервенцией, демонстрирующей решимость государства поддерживать стабильность внутреннего рынка. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт «ИнфоТЭК», заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что озвученная мера также даст возможность гарантировать, что топливо будет поставляться на внутренний рынок даже при отрицательной маржинальности продажи на АЗС. «В текущих условиях практически невозможно реализовать АИ-95 в рознице в плюс. Более того, это невозможно сделать даже в ноль», — высказался специалист, объяснив, что такая ситуация связана с тем, что розничные цены частично регулируются, а оптовые — привязаны к бирже.

В конце июля сообщалось, что рентабельность торговли бензином указанной марки стала в России отрицательной. По данным аналитиков «Петромаркета», на фоне биржевой стоимости АИ-95 в 75 тысяч рублей за тонну (на момент написания материала составляет 73,6 тысячи) чистая маржа его продажи на заправках упала до минус 1,2 рубля за литр при аналогичных показателях для АИ-92 и дизельного топлива в 2,2 и 3,1 рубля соответственно.

В среду, 14 августа, российское правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Предпринятый шаг обосновали необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах.

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      Дмитрий Воронин
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