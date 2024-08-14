Российская участница ОИ-2024 ответила на сравнение Винер нейтральных спортсменов с бомжами

Батутистка Бладцева о нейтральном статусе на ОИ: все знали, что мы из России

Российская батутистка Анжела Бладцева высказалась об участии в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бладцева поделилась, что ее решение поддерживали, а на высказывания в прессе разных людей она старалась не обращать внимания. «Отложились в памяти разве что слова [президента Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ирины Винер, которая назвала спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024, командой бомжей. Не скажу, что меня это обидело или расстроило. Восприняла спокойно. У каждого свое мнение», — заявила россиянка.

Батутистка отметила, что на ОИ к ней относились доброжелательно. «В любом случае в Париже все прекрасно знали, что мы из России. Мне и по-русски кричали: "Вперед, Анжела! Давай-давай!"» — рассказала спортсменка.

Бладцева на Играх в Париже была одной из фавориток, но осталась без медали. 19-летняя россиянка получила за выступление в финале 55,020 балла и заняла пятое место.