Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Рубин
Сегодня
17:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Крылья Советов
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Иржи Легечка
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чжан Чжичжэнь
Завтра
17:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Александр Зверев
Завтра
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
10:50, 14 августа 2024Спорт

Российская участница ОИ-2024 ответила на сравнение Винер нейтральных спортсменов с бомжами

Батутистка Бладцева о нейтральном статусе на ОИ: все знали, что мы из России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская батутистка Анжела Бладцева высказалась об участии в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бладцева поделилась, что ее решение поддерживали, а на высказывания в прессе разных людей она старалась не обращать внимания. «Отложились в памяти разве что слова [президента Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ирины Винер, которая назвала спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024, командой бомжей. Не скажу, что меня это обидело или расстроило. Восприняла спокойно. У каждого свое мнение», — заявила россиянка.

Материалы по теме:
Боксерши-«трансгендеры», заплыв в грязной Сене и олимпийские скандалы. Самые яркие и курьезные моменты Игр-2024 в Париже
Боксерши-«трансгендеры», заплыв в грязной Сене и олимпийские скандалы.Самые яркие и курьезные моменты Игр-2024 в Париже
13 августа 2024
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
27 июля 2024

Батутистка отметила, что на ОИ к ней относились доброжелательно. «В любом случае в Париже все прекрасно знали, что мы из России. Мне и по-русски кричали: "Вперед, Анжела! Давай-давай!"» — рассказала спортсменка.

Бладцева на Играх в Париже была одной из фавориток, но осталась без медали. 19-летняя россиянка получила за выступление в финале 55,020 балла и заняла пятое место.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Российский губернатор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился

      Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

      Соратник Кадырова доложил об обстановке в Судже

      Расправившегося с бизнесменом и скрывавшегося от полиции 20 лет россиянина поймали

      «Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

      Силуанов назвал помощника России в борьбе с недружественными странами

      В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

      На Западе раскрыли опасения США относительно ядерного кризиса

      Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше