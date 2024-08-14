США снимут ограничения на поставку авиабомб в Саудовскую Аравию ради мира в Газе

WSJ: США поставят саудитам более 10 000 бомб ради посредничества по Газе

Администрация президента США Джо Байдена поставит Саудовской Аравии более 10 000 авиабомб, предварительно сняв все ограничения, ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС по прекращению огня в Газе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Поставки будут включать 3000 бомб малого диаметра и 7500 бомб Paveway IV, поставки которых были приостановлены с тех пор, как президент Байден запретил их в 2021 году из-за изнурительной войны Саудовской Аравии в Йемене», — уточняет издание.

Белый дом стремится урегулировать напряжение между Израилем и саудитами, также заручившись дипломатической поддержкой последних в урегулировании ближневосточного конфликта, пишет WSJ.

Ранее стало известно, что администрация Байдена планирует продать оружие Израилю на 20 миллиардов долларов в течение нескольких следующих лет.