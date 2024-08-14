В Финляндии сообщили о переговорах о продаже принадлежащей Ротенбергу и Тимченко арены

Хельсинки начал переговоры о продаже принадлежащей россиянам Helsinki Hall

Власти города Хельсинки ведут переговоры о продаже принадлежащей российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Аркадию Тимченко арены Helsinki Hall. Об этом мэрия столицы Финляндии сообщила агентству РИА Новости.

Владельцы арены могли продать акции компании-владельца стадиона до 30 июня 2024 года согласно 12-му пакету санкций Европейского союза, однако этого не случилось. «Переговоры (о продаже арены — прим. "Ленты.ру") уже начались», — сообщили в мэрии.

Отдельно подчеркивается, что город намерен приобрести акции и имущество стадиона. Мэрия финской столицы также готовит другие меры в том случае, если договоренности о сделке не удастся достичь.

Ранее в Финляндии задумались о конфискации принадлежащей российским бизнесменам Тимченко и Ротенбергу арены. Крытый стадион ранее использовался для проведения как хоккейных матчей, так и концертов, однако с весны 2022 года он простаивал, и в стране возник дефицит площадок для проведения мероприятий.