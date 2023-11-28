В Финляндии задумались о конфискации стадиона бизнесменов Тимченко и Ротенберга

STT: новый пакет санкций ЕС против РФ позволит изъять арену в Хельсинки

В Финляндии задумались о конфискации принадлежащего российским бизнесменам Тимченко и Ротенбергу стадиона. Об этом сообщает местное издание STT.

В рамках нового пакета санкций Евросоюза власти европейской страны могут конфисковать «Хельсинки арену», расположенную в столице. После начала конфликта на Украине ее владельцы, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и предприниматель Геннадий Тимченко попали под санкции. Крытый стадион ранее использовался для проведения как хоккейных матчей, так и концертов, однако с весны 2022 года он простаивал, и в стране возник дефицит площадок для проведения мероприятий.

В результате введения санкций Запада акции Arena Events Oy, которая владеет стадионом и на 94 процента принадлежит российским бизнесменам, были заморожены. Чтобы продать актив, владельцы должны получить разрешение на сделку, но даже в случае реализации арены вырученные деньги останутся замороженными, отмечают в Финляндии.

Для экспроприации стадиона необходимо одобрение руководства Евросоюза. При этом власти страны против конфискации частной собственности не возражают: по словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, «Хельсинки Арена» должна использоваться в общественных интересах. Однако законодательной основы для экспроприации имущества под санкциями в настоящее время в республике пока не существует.

Миллиардер Геннадий Тимченко попал под санкции Великобритании и Евросоюза в феврале 2022 года, а под ограничения со стороны США — еще в 2014 году. Роман Ротенберг попал в список SDN (Specially Designated Nationals) в США в 2015 году. В сентябре его активы в Финляндии арестовали, и бизнесмен задумался о продаже арены в Хельсинки.