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17:53, 14 августа 2024Россия

В Госдуме связали действия ВСУ под Курском с британской разведкой MI6

Депутат ГД Шхагошев: мобильные группы ВСУ под Курском координировали из MI6
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Действия мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области координировал третий отдел британской разведывательной спецслужбы MI6. На эту связь указал член комитета Госдумы (ГД) по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

По его словам, после введения режима контртеррористической операции (КТО) и остановки наступления ВСУ под Курском важнейшей задачей стало обезвреживание новых возможных диверсионно-разведывательных групп. «Данные группы координировала британская MI6. Ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах 20-го века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм», — сказал Шхагошев.

Депутат добавил, что в MI6 никогда не считались с людскими потерями. «Тактически и стратегически над вылазкой в Курскую область также работала группа связи со спецслужбами США и других стран при MI6», — заявил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применили для удара по бригаде «Россетей» в Курской области типичные для США и Германии химические боеприпасы, основу которых составляют гексахлорэтан и оксид цинка. По факту произошедшего проводится расследование.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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