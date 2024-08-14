В России назвали ООН заложниками США

Полянский: блокирующие прекращение огня в Газе США взяли в заложники СБ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США, блокирующие «любые действия» в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники Совет Безопасности организации. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский назвал ООН заложниками США и подчеркнул, что из-за потворствования Израилю со стороны Вашингтон СБ ООН до сих пор не сформировал «внятную реакцию» на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.

«Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — отметил он.

9 августа лидеры Катара, Египта и США в заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире.