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12:59, 14 августа 2024Наука и техника

В России представили спутник для изучения космической погоды

В России представили малый спутник «Хорс» № 4 для изучения космической погоды

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Николая Баумана на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представил малый спутник «Хорс» № 4 для изучения космической погоды. Об этом сообщается на сайте вуза.

Космические аппараты «Хорс» № 3 и 4 оснащены аппаратурой радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы Земли (РЗЗА), разработанной в МГТУ. Соответствующее оборудование оценивает состояние атмосферы на основе рефракции.

Космические аппараты станут продолжением линейки кубсатов «Хорс» № 1 и 2, запущенных на околоземную орбиту прошлым летом.

В сентябре 2019 года ТАСС сообщил, что вуз совместно с Физическим институтом (ФИ) имени Петра Лебедева Российской академии наук (РАН) разработал наноспутники проекта «Ярило», предназначенные для исследования Солнца.

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      Иван Потапов
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