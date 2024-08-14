В США заявили об обеспокоенности Вашингтона из-за совместных военных учений России и Китая

NYT: совместные учения России и Китая вызывают обеспокоенность в Вашингтоне

Совместные военные учения и растущее сотрудничество России и Китая вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на западных военных экспертов.

Как отмечает издание, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, однако стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.

«Пекин все больше чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свои мысли до Вашингтона, поэтому он больше полагается на свои военные силы как на инструмент подачи сигналов. Партнерство с Россией — это способ усилить послания Пекина», — объяснил научный сотрудник China Power Project в Центре стратегических и международных исследований Брайан Харт.

По словам эксперта по китайско-российским отношениям в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее Александра Королева, Китай оказался в очень сложной геополитической ситуации. «У него на самом деле нет союзников. Россия — единственная страна, которая может что-то изменить», — подчеркнул он.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая. Он отметил, что США необходим «умный президент», который был бы способен противостоять Москве и Пекину.