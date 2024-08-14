Винер поблагодарили за победу китайских гимнасток на Олимпиаде

В Китае поблагодарили Винер за победу гимнасток на Олимпийских играх-2024

Китай направил письмо президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер с благодарностью за победу гимнасток из КНР на Олимпийских играх-2024 в Париже. Текст обращения председателя китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши Винер опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы, главного тренера китайской команды по гимнастике Анастасии Близнюк, потому что тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования прекрасной команды», — говорится в письме. Победу гимнасток назвали результатом совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией.

30-летняя Близнюк тренирует команду Китая в групповом многоборье с 2022 года. В качестве спортсменки она дважды (2012, 2016) побеждала на Олимпиаде в составе сборной России в этом виде программы, а также становилась серебряным призером (2021).

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские гимнастики не принимали участие в турнире из-за необходимости получать нейтральный статус.