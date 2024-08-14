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12:07, 14 августа 2024Спорт

«Зенит» сделает «Спартаку» новое предложение по Соболеву

Инсайдер Карпов: «Зенит» готовит «Спартаку» новое предложение по Соболеву

Александр Соболев. Фото: Александр Нестеров / РИА Новости

Петербургский «Зенит» в ближайшее время сделает московскому «Спартаку» новое предложение по нападающему Александру Соболеву. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить за форварда 10-12 миллионов евро. Срок возможного контракта не уточняется.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Переход игрока в «Зенит» обсуждается с начала июня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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