«Зенит» сделает «Спартаку» новое предложение по Соболеву

Инсайдер Карпов: «Зенит» готовит «Спартаку» новое предложение по Соболеву

Петербургский «Зенит» в ближайшее время сделает московскому «Спартаку» новое предложение по нападающему Александру Соболеву. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить за форварда 10-12 миллионов евро. Срок возможного контракта не уточняется.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Переход игрока в «Зенит» обсуждается с начала июня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.