«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой

«Спартак» отстранил футболиста Александра Соболева от тренировок с командой

Московский «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой. Об этом РИА Новости сообщил спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.

Решение было принято руководством клуба. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» заплатит за переход Соболева 12 миллионов евро. Отмечается, что изначально стороны договорились о трансфере за менее чем 10 миллионов. Однако позднее московский клуб поднял основную сумму до 10 миллионов и добавил 2 миллиона бонусов.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Соболев забил пять мячей и сделал шесть передач в 27 матчах. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.