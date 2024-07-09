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12:54, 9 июля 2024Спорт

Названа сумма за трансфер нападающего «Спартака» в «Зенит»

«Чемпионат»: Соболев перейдет из «Спартака» в «Зенит» за 12 миллионов евро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Зенит» заплатит за переход нападающего «Спартака» Александра Соболева 12 миллионов евро. Сумму трансфера назвал «Чемпионат».

Отмечается, что изначально стороны договорились о трансфере за менее чем 10 миллионов. Однако позднее московский клуб поднял основную сумму до 10 миллионов и добавил 2 миллиона бонусов.

Об интересе сине-бело-голубых к Соболеву стало известно в июне. Тогда сообщалось, что «Зенит» предложил «Спартаку» за игрока 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Соболев забил пять мячей и сделал шесть передач в 27 матчах. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.

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