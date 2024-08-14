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19:29, 14 августа 2024Спорт

Журова назвала отличие Москвы от остальной России

Депутат Журова заявила, что Москва дороже остальных городов России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала отличие Москвы от всей остальной России. Ее слова приводит Sport24.

«Раньше была принципиальная разница, потому что в Москве все было, а в других городах — не очень», — заявила Журова. Она добавила, что Москва дороже других городов, особенно в жилищных вопросах.

При этом депутат посчитала, что сейчас ситуация сглаживается и отличий становится все меньше. По ее мнению, появляется инфраструктура, которой раньше не было, а также развивается культурная и спортивная составляющая городов.

В феврале 2024 года бывший игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сравнил цены в России и США. Нигматуллин рассказал, что для жизни в Москве ему нужно около миллиона рублей в месяц, однако расходы в Майами значительно выше.

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      Анастасия Борисова
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