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13:56, 15 августа 2024Экономика

Райффайзенбанк уточнил запрет на переводы в валюте

Райффайзенбанк с 2 сентября запретит переводы в валюте физлицам и бизнесу

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Запрет на переводы в валюте, который Райффайзенбанк вводит с 2 сентября, коснется не только граждан, но и компаний, за исключением небольшого числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Оформлять переводы в иностранной валюте можно до 30 августа 16:00 по московскому времени. Так кредитная организация уточнила информацию в своем Telegram-канале.

В банке объяснили, что он выполняет распоряжение головной группы Raiffeisen Bank International (RBI), а связано оно с предписанием Европейского центробанка (ЕЦБ). На трансграничные платежи в рублях нынешнее решение не распространяется.

Также в сообщении сказано, что банки-корреспонденты ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на число исходящих переводов в последние два года, из-за чего Райффайзенбанк вынужден адаптироваться.

RBI — крупнейший иностранный банк, который до сих представлен в России своей дочерней организацией. Он утверждает, что продолжает работать над продажей «дочки» или выделением ее в отдельную структуру, но неизвестно, когда процесс завершится. В начале мая этого года исполнительный директор RBI Йоханн Штробль говорил, что процесс выхода начнется в третьем квартале 2024 года.

Положение кредитной организации в России неоднократно вызывало критику со стороны ЕЦБ и США. Дело дошло до того, что Вашингтон, по данным СМИ, пригрозил ограничить банку доступ к доллару, что стало бы катастрофой для головной компании.

В конце июля Райффайзенбанк приостановил открытие брокерских счетов для россиян. Тогда решение тоже объяснялось давлением ЕЦБ.

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      Платон Щукин
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