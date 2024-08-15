Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Сегодня
21:30 (Мск)
Паула Бадоса
Цинциннати (ж)
Александр Зверев
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
Эшлин Крюгер
Сегодня
19:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Цинциннати (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
23:00 (Мск)
Каролина Плишкова
Цинциннати (ж)
Чжан Чжичжэнь
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Виктория Пльзень
Сегодня
20:00 (Мск)
Кривбасс
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Атлетик Б
Сегодня
20:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|1-й тур
Краснодар
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Жирона
Испания — Примера|1-й тур
13:14, 15 августа 2024Спорт

Чемпион ОИ объяснил иск провалившей гендерный тест боксерши против Маска и Роулинг

Васильев заявил, что боксерша Хелиф подала иск к Маску и Роулинг из-за денег
Иман Хелиф

Иман Хелиф. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил решение провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф подать иск о кибербуллинге после победы на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал спортсменку мужчиной, желающим заработать денег. «Я думаю, что находящиеся рядом с этим боксером юристы посоветовали ему подать иск, а вдруг что-то получится? Сказали: "Даже если тебе один-два миллиона евро обломится, это уже будет здорово"», — заявил Васильев.

Об иске, поданном Хелиф в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре, стало известно 14 августа. В нем фигурируют имена британской писательницы и создательницы серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг и американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее до Игр-2024, где она победила. Выступление спортсменки вызвало критику среди общественности.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Болгары возмутились засильем украинских яиц

      Врио губернатора рассказал о ситуации на Курской АЭС

      ЦБ предупредил россиян о новой стратегии мошенников

      Пилот отказался от посадки в горах и признался пассажирам в отсутствии нужных навыков

      В бундестаге объяснили отсутствие прогресса в расследовании «Северных потоков»

      Чемпион ОИ объяснил иск провалившей гендерный тест боксерши против Маска и Роулинг

      Россия ударила по складу с вооружением и месту хранения безэкипажных катеров ВСУ

      В России приговорили женщину за шпионаж для военной разведки Киева

      В России запланировали выпустить к концу года новые учебники по истории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше