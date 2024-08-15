Чемпион ОИ объяснил иск провалившей гендерный тест боксерши против Маска и Роулинг

Васильев заявил, что боксерша Хелиф подала иск к Маску и Роулинг из-за денег

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил решение провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф подать иск о кибербуллинге после победы на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал спортсменку мужчиной, желающим заработать денег. «Я думаю, что находящиеся рядом с этим боксером юристы посоветовали ему подать иск, а вдруг что-то получится? Сказали: "Даже если тебе один-два миллиона евро обломится, это уже будет здорово"», — заявил Васильев.

Об иске, поданном Хелиф в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре, стало известно 14 августа. В нем фигурируют имена британской писательницы и создательницы серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг и американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее до Игр-2024, где она победила. Выступление спортсменки вызвало критику среди общественности.