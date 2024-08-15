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13:10, 15 августа 2024Россия

Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России: группировка войск «Центр» взяла под контроль Ивановку в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ДНР под контроль России перешел населенный пункт Ивановка. Его заняли подразделения группировки войск «Центр». Они же нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки.

Помимо этого, в этом же районе боевых действий удалось отразить семь контратак ВСУ. Потери противника за сутки составили до 470 человек. В боях Украина также потеряла американскую машину пехоты Bradley, боевую машину MaxxPro, гаубицу и два автомобиля.

Армия России ведет активное наступление в ДНР. 13 августа под контроль России перешло Лисичное, 6 августа министерство обороны сообщило о взятии Тимофеевки. До этого были взяты населенные пункты Ленинское и Волчье в ДНР.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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