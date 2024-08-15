Вернувшиеся разведчики-нелегалы Дульцевы поделились деталями ареста в Словении

Супруги Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада, поделились подробностями своего ареста в Словении с «Российской газетой» (РГ). Разведчики-нелегалы прибыли на родину вместе с детьми 1 августа.

По словам Дульцева, в день задержания силовики ворвались в их квартиру, когда семья занималась обычными бытовыми делами. Глава семейства в этот момент работал за компьютером.

Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным Артем Дульцев российский разведчик

Дульцевы назвали свой арест политическим решением

По словам Дульцевой, решение об их аресте было принято не только спецслужбами — оно стало решением политического руководства страны. Она указала, что, по ее мнению, это было сделано по наводке англичан, которые «в подобных случаях ведут себя очень активно» и «особенно жестко действуют против нелегальной разведки».

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Супруги указали, что они знали и верили в то, что Россия не забыла про них и сможет вытащить их из заключения.

Известно, что в Словении они жили под именами аргентинцев Мария Роза Майер Муньос и Людвиг Гиш, а для прикрытия занимались арт-бизнесом (у Дульцевой была своя галерея) и работой в IT. Дети семейной пары учились в Международной британской школе, где плата составляла более 10 тысяч долларов в год за ребенка.

Фото: Михаил Воскресенский / POOL / ТАСС

Ранее стало известно о слезах вернувшегося в РФ семейства

По возвращении на родину первой реакцией Анны Дульцевой оказались слезы — она начала плакать при сходе с трапа самолета в столичном аэропорту Внуково. Причиной ее слез она назвала российского президента Владимира Путина и почетный караул. Дульцева призналась, что не ожидала, что их так масштабно встретят. Она заявила об огромной благодарности стране и президенту.

Кроме того, в момент вылета самолета с бывшими заключенными из Анкары в Россию дети разведчиков узнали о своей национальности. По признанию Дульцевой, когда она рассказывала об этом 9-летнему сыну и 12-летней дочери, девочка заплакала. Сын же отреагировал спокойно, хотя и оказался рад этому.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию после масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В рамках мероприятия были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Десять из них отправились в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон.