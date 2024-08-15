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21:31, 15 августа 2024Спорт

Головин пропустит старт сезона в чемпионате Франции

Александр Головин пропустит первый матч сезона в чемпионате Франции из-за травмы
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит старт сезона в чемпионате Франции из-за травмы. Об этом главный тренер монегасков Ади Хюттер сообщил RMC Sport.

Хавбек не выйдет на поле в первом матче Лиги 1 17 августа, где «Монако» сыграет против «Сент-Этьена». Головин продолжает восстановление от травмы лодыжки.

В прошедшем сезоне Головина четырежды признавали лучшим игроком месяца в «Монако». Всего за сезон он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах Лиги 1.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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